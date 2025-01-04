مدفأة تسبّبت بكارثة… وفاة رضيع و6 اصابات بحريق منزل بالكرك

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - افاد مصدر امني ، صباح السبت، عن ورود بلاغ إلى مديرية شرطة الكرك بوفاة رضيع و6 حالات اختناق اثر احتراق منزل بسبب مدفئة حطب.

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