مدفأة تسبّبت بكارثة… وفاة رضيع و6 اصابات بحريق منزل بالكرك

وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان كوادر الدفاع المدني تحركت للمكان وتعاملت مع الحادثة ونقلت الاصابات الى مستشفى الكرك الحكومي ، مشيراً ان جميع الحالات من الجنسية السورية .
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