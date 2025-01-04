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مدفأة تسبّبت بكارثة… وفاة رضيع و6 اصابات بحريق منزل بالكرك

الدفاع المدني
الدفاع المدني
السبت، 04-01-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   افاد مصدر امني ، صباح السبت، عن ورود بلاغ إلى مديرية شرطة الكرك بوفاة رضيع و6 حالات اختناق اثر احتراق منزل بسبب مدفئة حطب. 

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وقال المصدر  لموقع الوكيل الاخباري  ان كوادر الدفاع المدني تحركت للمكان وتعاملت مع الحادثة ونقلت الاصابات الى مستشفى الكرك الحكومي ، مشيراً ان جميع الحالات من الجنسية السورية .

 
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