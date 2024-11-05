مديرية صحة الوافدين تفعل نظامها الإلكتروني المتعطل منذ الأربعاء الماضي

09:35 ص

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الوكيل الإخباري- أعادت مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين في وزارة الصحة تفعيل نظامها الإلكتروني بعد أن شهد النظام عملية تحديث جديد من أجل تفعيل الرسائل الإلكترونية وتفعيل الدفع الإلكتروني في المديرية ، وهو الأمر الذي أدى إلى تعطل النظام عند تحميل التعديل الجديد . اضافة اعلان





وقال مدير المديرية الدكتور إبراهيم المعايعة لـ "الوكيل الإخباري" بأن المديرية شهدت تعطلاً كاملاً بسبب تعطل النظام أثناء محاولة تثبيت التحديث الجديد في النظام ، حيث عملت فرق البرمجة على فحص النظام وتهيئته لاستقبال المراجعين في المديرية بشكل طبيعي والعمل على تسيير المعاملات المتوقفة منذ تعطل النظام الأربعاء الماضي.