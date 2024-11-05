مديرية صحة الوافدين تفعل نظامها الإلكتروني المتعطل منذ الأربعاء الماضي

وقال مدير المديرية الدكتور إبراهيم المعايعة لـ "الوكيل الإخباري" بأن المديرية شهدت تعطلاً كاملاً بسبب تعطل النظام أثناء محاولة تثبيت التحديث الجديد في النظام ، حيث عملت فرق البرمجة على فحص النظام وتهيئته لاستقبال المراجعين في المديرية بشكل طبيعي والعمل على تسيير المعاملات المتوقفة منذ تعطل النظام الأربعاء الماضي.
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