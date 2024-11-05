 
الثلاثاء 2024-11-05 10:23 ص
 

مديرية صحة الوافدين تفعل نظامها الإلكتروني المتعطل منذ الأربعاء الماضي

مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين
مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين
الثلاثاء، 05-11-2024 09:35 ص
الوكيل الإخباري-   أعادت مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين في وزارة الصحة تفعيل نظامها الإلكتروني بعد أن شهد النظام عملية تحديث جديد من أجل تفعيل الرسائل الإلكترونية وتفعيل الدفع الإلكتروني في المديرية ، وهو الأمر الذي أدى إلى تعطل النظام عند تحميل التعديل الجديد .اضافة اعلان


وقال مدير المديرية الدكتور إبراهيم المعايعة لـ "الوكيل الإخباري" بأن المديرية شهدت تعطلاً كاملاً بسبب تعطل النظام أثناء محاولة تثبيت التحديث الجديد في النظام ، حيث عملت فرق البرمجة على فحص النظام وتهيئته لاستقبال المراجعين في المديرية بشكل طبيعي والعمل على تسيير المعاملات المتوقفة منذ تعطل النظام الأربعاء الماضي.
 
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