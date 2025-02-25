مدير الاستهلاكية العسكرية: عروض خاصة طيلة شهر رمضان داخل أسواقنا

10:56 ص

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الوكيل الإخباري- أكد العميد محمد الحديد، مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، أن المؤسسة تواصل جهودها في تطوير بنيتها التحتية وإعادة هيكلة الأسواق من حيث تنظيم عرض المواد وزيادة تنوعها، ما انعكس إيجابًا على رضا المواطنين، وهو ما ظهر جليًا من خلال ارتفاع أعداد المتسوقين في أسواق المؤسسة. اضافة اعلان





وأشار الحديد عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تلعب دورًا اقتصاديًا مهمًا، حيث ساهمت بشكل كبير في مكافحة الاحتكار وضبط أسعار السلع في السوق المحلي، مما يضمن توفير المنتجات بأسعار عادلة للمواطنين.



وأضاف أن المؤسسة أطلقت عروضًا خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، تشمل كافة المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن خلال الشهر الفضيل، موضحًا أن هذه العروض مستمرة حتى نهاية رمضان، مع التأكيد على توفر المواد بكميات كافية في جميع الأسواق.



وأوضح الحديد أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تمتلك 103 اسواق في جميع المحافظات والمدن والقرى، مضيفًا أن بعض المناطق التي يصعب إنشاء أسواق دائمة فيها يتم تزويدها بالمنتجات من خلال أسواق متنقلة وبرامج دعم بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات، والتي تقدم تبرعات على شكل كوبونات شرائية.



وأكد أن جميع المنتجات التي تدخل إلى أسواق المؤسسة تخضع لفحوصات دقيقة في المختبرات العسكرية، والتي تتم إدارتها بشكل مستقل عن المؤسسة لضمان التزام المواد الغذائية والاستهلاكية بالمواصفات والمقاييس المعتمدة.



وفيما يتعلق بأوقات دوام الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، أوضح الحديد أن المؤسسة اكتسبت خبرة كبيرة في إدارة هذا الملف، وتم تقسيم الأسواق إلى ثلاث مجموعات لضمان تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن:



الأسواق الكبيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ستعمل من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل دون إغلاق.



الأسواق في المناطق ذات الكثافة المتوسطة ستعمل على فترتين، الأولى صباحية والثانية بعد الإفطار، مع إغلاق مؤقت وقت المغرب.



الأسواق في المناطق الأقل كثافة سكانية سيتم تنظيم دوامها وفق احتياجات المواطنين.



وشدد الحديد على أن الربح الحقيقي للمؤسسة هو رضا ومحبة المواطنين، مؤكدًا أن المؤسسة تعتمد على تخطيط استراتيجي لشراء المواد بأسعار مميزة، حيث يتم التعاقد على المواد قبل عدة أشهر لضمان توفيرها بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين بأفضل جودة ممكنة.



كما أعلن عن افتتاح سوق ضخم في كل من الطفيلة وجرش خلال وقت قريب، إضافة لتحديث سوق العقبة لضمان تجربة تسوق أكثر كفاءة وتلبية احتياجات المواطنين في المنطقة



