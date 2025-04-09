مدير الجمارك: نهدف لجعل الأردن مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك أن الجمارك تتعامل مع ملايين البوالص في مجال التجارة الإلكترونية والطرود البريدية.

اضافة اعلان



وقال العكاليك في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الهدف من افتتاح مركز جمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع في المقابلين هو جعل الأردن مركزا إقليميا للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية.



وأضاف أن الأردن يضم الميناء البري الأكبر في المنطقة، والذي جرى افتتاحه في منطقة الماضونة.



وأشار العكاليك إلى أنه جرى تأهيل موظفي الجمارك للقيام بأدوار جميع الهيئات والدوائر الرقابية لتسريع العمل بدلا من الآلية السابقة التي كان يقوم فيها موظف حكومي آخر بالإجراءات الجمركية بعد انتهاء موظف الجمارك منها مما يأخذ وقتا أطول في المعاينة والتخليص واستيفاء الرسوم.