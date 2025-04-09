مدير الجمارك: نهدف لجعل الأردن مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية

وقال العكاليك في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الهدف من افتتاح مركز جمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع في المقابلين هو جعل الأردن مركزا إقليميا للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية.
وأضاف أن الأردن يضم الميناء البري الأكبر في المنطقة، والذي جرى افتتاحه في منطقة الماضونة.
وأشار العكاليك إلى أنه جرى تأهيل موظفي الجمارك للقيام بأدوار جميع الهيئات والدوائر الرقابية لتسريع العمل بدلا من الآلية السابقة التي كان يقوم فيها موظف حكومي آخر بالإجراءات الجمركية بعد انتهاء موظف الجمارك منها مما يأخذ وقتا أطول في المعاينة والتخليص واستيفاء الرسوم.
وبيّن أنه تم إدخال التكنولوجيا الحديثة للعمل الجمركي وتقنيات الذكاء الصناعي من أجل اختصار الوقت والجهد على متلقي الخدمة.
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