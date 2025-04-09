الأربعاء 2025-04-09 03:12 م
 

مدير الجمارك: نهدف لجعل الأردن مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
 
الأربعاء، 09-04-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك أن الجمارك تتعامل مع ملايين البوالص في مجال التجارة الإلكترونية والطرود البريدية.

اضافة اعلان


وقال العكاليك في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الهدف من افتتاح مركز جمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع في المقابلين هو جعل الأردن مركزا إقليميا للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية.


وأضاف أن الأردن يضم الميناء البري الأكبر في المنطقة، والذي جرى افتتاحه في منطقة الماضونة.


وأشار العكاليك إلى أنه جرى تأهيل موظفي الجمارك للقيام بأدوار جميع الهيئات والدوائر الرقابية لتسريع العمل بدلا من الآلية السابقة التي كان يقوم فيها موظف حكومي آخر بالإجراءات الجمركية بعد انتهاء موظف الجمارك منها مما يأخذ وقتا أطول في المعاينة والتخليص واستيفاء الرسوم.


وبيّن أنه تم إدخال التكنولوجيا الحديثة للعمل الجمركي وتقنيات الذكاء الصناعي من أجل اختصار الوقت والجهد على متلقي الخدمة.

 
gnews

أحدث الأخبار

هح

طب وصحة 4 أطعمة تطيل العمر وأخرى تسرّع الوفاة

ن

منوعات فيديو صادم.. ممرضة تصفع طبيباً وتثير ضجة في مصر

البترا

أخبار محلية وفد إعلامي بولندي يزور سلطة إقليم البترا

نا

المرأة والجمال هل ينمو شعر الحواجب بعد التاتو؟

من

المرأة والجمال الطريقة الصحيحة لوضع الأيشادو

ميناء في الصين - أرشيفية

أسواق ومال الصين ترد على رسوم ترامب.. 84 بالمئة على كل السلع الأميركية

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي ارتفاع اسعار الذهب في الاردن

ؤلا

أخبار الشركات تعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاتحاد لدعم التمويل الأخضر في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة