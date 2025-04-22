مدير مستشفى البشير يكشف عن الحالة الصحية للطلبة بعد حادثة تسرب الغاز

وأشار الدكتور العبداللات أن الكوادر الطبية في المستشفى تعاملت بسرعة مع الحالات التي تم نقلها صباح اليوم، نتيجة تسرب غاز من منشأة صناعية قريبة من المدرسة، ما تسبب في حدوث حالات ضيق تنفس بين عدد من الطلبة، وتم تقديم الاسعافات لهم وحالتهم جيدة.
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