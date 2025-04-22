مدير مستشفى البشير يكشف عن الحالة الصحية للطلبة بعد حادثة تسرب الغاز

05:52 م

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الوكيل الإخباري- أكد مدير عام مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات لموقع "الوكيل الإخباري" أن الحالة الصحية للطلبة الذين تعرضوا لحالات ضيق تنفس صباح اليوم في مدرسة سعد بن عبادة التابعة لمديرية تربية لواء القويسمة، مستقرة وأوضاعهم حسنة ، وغادروا جميعهم المستشفى . اضافة اعلان





وأشار الدكتور العبداللات أن الكوادر الطبية في المستشفى تعاملت بسرعة مع الحالات التي تم نقلها صباح اليوم، نتيجة تسرب غاز من منشأة صناعية قريبة من المدرسة، ما تسبب في حدوث حالات ضيق تنفس بين عدد من الطلبة، وتم تقديم الاسعافات لهم وحالتهم جيدة.