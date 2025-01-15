 
الأربعاء 2025-01-15 11:24 ص
 

مدير مستشفى الزرقاء: نخدم 2 مليون مواطن ونوفر خدمة توصيل الادوية للمنازل

مستشفى الزرقاء الحكومي
مستشفى الزرقاء الحكومي
الأربعاء، 15-01-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-    قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور صالح أبو حماد  بأن المستشفى يخدم نحو 2 مليون مواطن في محافظة الزرقاء والمحافظات والمناطق القريبة.اضافة اعلان


وأشار الدكتور حماد عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن صرف الأدوية خصوصاً المزمنة منها يتم على مدار الساعة ، مشيراً في الوقت ذاته أنه قد يحدث نقص ببعض الأدوية لحين تزويد المستشفى بالنقص ، وذلك رداً على شكوى مواطن من عدم توفر دواء للقلب.

وأكد بأن الأدوية والعلاجات المزمنة موجودة ومتوفرة في المستشفى ، مشيراً إلى أنه قد يكون الطبيب قد كتب للمريض جرعة معينة من العلاج ، بينما تتوفر في المستشفى الجرعة الأكبر  .

وكشف حماد عن خدمة توصيل الأدوية للمنزل ، حيث يقوم المستشفى بتوصيل الأدوية للمرضى إلى منازلهم لتوفير عناء القدوم إلى المستشفى، وأن على المريض الاستفسار عن هذه الخدمة التي تتم كل 3 شهور.

 
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