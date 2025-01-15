مدير مستشفى الزرقاء: نخدم 2 مليون مواطن ونوفر خدمة توصيل الادوية للمنازل

الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور صالح أبو حماد بأن المستشفى يخدم نحو 2 مليون مواطن في محافظة الزرقاء والمحافظات والمناطق القريبة. اضافة اعلان





وأشار الدكتور حماد عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن صرف الأدوية خصوصاً المزمنة منها يتم على مدار الساعة ، مشيراً في الوقت ذاته أنه قد يحدث نقص ببعض الأدوية لحين تزويد المستشفى بالنقص ، وذلك رداً على شكوى مواطن من عدم توفر دواء للقلب.



وأكد بأن الأدوية والعلاجات المزمنة موجودة ومتوفرة في المستشفى ، مشيراً إلى أنه قد يكون الطبيب قد كتب للمريض جرعة معينة من العلاج ، بينما تتوفر في المستشفى الجرعة الأكبر .



وكشف حماد عن خدمة توصيل الأدوية للمنزل ، حيث يقوم المستشفى بتوصيل الأدوية للمرضى إلى منازلهم لتوفير عناء القدوم إلى المستشفى، وأ ن على المريض الاستفسار عن هذه الخدمة التي تتم كل 3 شهور.



