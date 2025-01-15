مدير مستشفى الزرقاء: نخدم 2 مليون مواطن ونوفر خدمة توصيل الادوية للمنازل

وأشار الدكتور حماد عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن صرف الأدوية خصوصاً المزمنة منها يتم على مدار الساعة ، مشيراً في الوقت ذاته أنه قد يحدث نقص ببعض الأدوية لحين تزويد المستشفى بالنقص ، وذلك رداً على شكوى مواطن من عدم توفر دواء للقلب.
وأكد بأن الأدوية والعلاجات المزمنة موجودة ومتوفرة في المستشفى ، مشيراً إلى أنه قد يكون الطبيب قد كتب للمريض جرعة معينة من العلاج ، بينما تتوفر في المستشفى الجرعة الأكبر .
وكشف حماد عن خدمة توصيل الأدوية للمنزل ، حيث يقوم المستشفى بتوصيل الأدوية للمرضى إلى منازلهم لتوفير عناء القدوم إلى المستشفى، وأ
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