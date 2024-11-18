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مدير مستشفى الملك المؤسس يكشف تفاصيل حالة مصابي حادث الرمثا

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 18-11-2024 08:45 ص
الوكيل الإخباري- أكد مدير عام مستشفى الملك المؤّسس عبدالله الجامعي الدكتور خلدون البشايرة أن الحالة العامة لمصابي حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم على جسر الرمثا بين بسيطة إلى متوسطة.اضافة اعلان


وقال البشايرة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن المستشفى استقبل 16 مصابا من حادث التصادم، وقام بتفعيل الخطط الموضوعة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لافتا إلى أنه يجري في هذه الأثناء نقل 3 مصابين إلى مستشفى الأمير راشد العسكري كونهم مؤمنين صحيا هناك، وأما البقية فهم عمال في مدينة الحسن الصناعية.

وأضاف أن الكوادر الطبية في المستشفى تعمل على المسح الطبي وتقييم حالة المصابين وما إذا تستدعي حالة المصابين إجراء أي فحوصات إضافية.

وكان وقع حادث تدهور وانقلاب باص "كوستر" صباح اليوم الاثنين بعد جسر مستشفى الملك المؤسس باتجاه الرمثا، وفق ما أعلنت عنه إدارة السير.
 
gnews

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