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مرصد الزلازل الأردني يسجل 9 هزات أرضية خلال شهر تموز الماضي

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 01-08-2024 10:45 ص
 الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 9 نشاطات زلزالية محلية خلال شهر تموز الماضي وفق رئيس مرصد الزلازل المهندس غسان سويدان.

وقال سويدان لـ "الوكيل الإخباري"  أن الزلازل المحلية تركزت أغلبها في مناطق البحر الميت بواقع 5 زلازل ، وادي عربة بواقع زلزالين، والمناطق الحدودية الاردنية السورية بواقع زلزال واحد وتعتبر جميعها من الهزات الخفيفة .

وأشار إلى أن اقوى هزة سجلها مرصد الزلازل في شهر تموز الماضي  في البحر الميت بقوة 3.6

واضاف ان المرصد سجل 35 زلزالا إقليميا وقعت في المناطق المجاورة ( جنوب قبرص، تركيا، اليونان، ايران).

 وأشار إلى تسجيل 28 زلزالا بعيدا تمركز في اندونيسيا، الصين، اليابان والمحيط الهندي.
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