مرصد الزلازل الأردني يسجل 9 هزات أرضية خلال شهر تموز الماضي

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 9 نشاطات زلزالية محلية خلال شهر تموز الماضي وفق رئيس مرصد الزلازل المهندس غسان سويدان.



وقال سويدان لـ "الوكيل الإخباري" أن الزلازل المحلية تركزت أغلبها في مناطق البحر الميت بواقع 5 زلازل ، وادي عربة بواقع زلزالين، والمناطق الحدودية الاردنية السورية بواقع زلزال واحد وتعتبر جميعها من الهزات الخفيفة .



وأشار إلى أن اقوى هزة سجلها مرصد الزلازل في شهر تموز الماضي في البحر الميت بقوة 3.6



واضاف ان المرصد سجل 35 زلزالا إقليميا وقعت في المناطق المجاورة ( جنوب قبرص، تركيا، اليونان، ايران).



وأشار إلى تسجيل 28 زلزالا بعيدا تمركز في اندونيسيا، الصين، اليابان والمحيط الهندي.