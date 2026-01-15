مرصد الزلازل: مركز الهزّة كان في غور الصافي وعلى عمق 17 كيلومترًا

وأوضح سويدان لـ"الوكيل الإخباري" أن مركز الهزّة كان في منطقة غور الصافي بالبحر الميت، وعلى عمق 17 كيلومترًا.
وأشار إلى أن المواطنين شعروا بهزة في العاصمة والمناطق المحيطة، مؤكدًا أن المرصد يواصل متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة.
