الخميس 2026-01-15 11:52 ص

مرصد الزلازل: مركز الهزّة كان في غور الصافي وعلى عمق 17 كيلومترًا

الخميس، 15-01-2026 11:25 ص
الوكيل الإخباري-  كشف مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، عن تفاصيل إضافية للهزّة الأرضية التي شعر بها سكان العاصمة عمّان صباح اليوم الخميس، وقال إن الهزّة بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر ووقعت عند الساعة 10:00.


وأوضح سويدان لـ"الوكيل الإخباري" أن مركز الهزّة كان في منطقة غور الصافي بالبحر الميت، وعلى عمق 17 كيلومترًا.

وأشار إلى أن المواطنين شعروا بهزة في العاصمة والمناطق المحيطة، مؤكدًا أن المرصد يواصل متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة.
 
 


