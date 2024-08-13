 
الثلاثاء 2024-08-13 10:10 ص
 
 

مرصد الزلازل: منطقة وقوع الزلزال الأخير نشطة ومعروفة تاريخيا بحدوث الزلازل

مقياس ريختر
مقياس ريختر




 

الثلاثاء، 13-08-2024 08:43 ص

الوكيل الإخباري-  أكد مدير مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة الأردنية المهندس غسان سويدان أن الزلزال الذي سجله المرصد ليل الاثنين الثلاثاء بقوة 5.2 على مقياس ريختر بعيد عن الأردن ولا يعتبر من الزلزال المدمرة.

وقال سويدان، اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"،  الذي يبث على "راديو هلا"، إن الزلزال يبعد عن العاصمة عمّان نحو 350 كم، ومركز وقوعه في جنوب حماة السورية، لافتا إلى أن أردنيين في العاصمة ومحافظات الشمال شعروا به.

وأضاف أنه لم يرد للمرصد أي ملاحظات حول تأثير الزلزال على المباني أو المواطنين، موضحا أن الزلزال يعتبر من الزلازل القوية ولكنه ليس مدمرا، فضلا عن وقوع 7 هزات ارتدادية عقب وقوع الهزة الأرضية الأولى حيث تراوحت شدتها بين 3-4 درجات على مقياس ريختر.

وأشار سويدان إلى أن منطقة وقوع الهزة الأرضية معروفة تاريخيا بأنها نشطة زلزاليا لأنها تتضمن فوالق نشطة، علما بأن منطقة الشرق الأوسط نشطة زلزاليا ولكنها تتسم بالهدوء الزلزالي ووقوع زلازل قوية لكنها ليست بالمدمرة.

ودعا مدير مرصد الزلازل الأردني، المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لأن المرصد هو الجهة الوحيدة المخولة برصد الزلازل بسبب وجود الأجهزة الحديثة والمتطورة وهي الجهة التي تملك حق الإفصاح عن أي معلومات بهذا الشأن.

وكان أعلن مرصد الزلازل الأردني، تسجيل هزة أرضية قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان في الأردن.

 

gnews

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