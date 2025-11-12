مرصد الزلازل يكشف سبب الاهتزازات التي شعر بها سكان شمال الأردن

وقال سويدان لـ"الوكيل الإخباري"، إن زلزالا ضرب قبرص عند الساعة 5:23:33 من مساء اليوم بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 20 كم.
وأضاف أن الزلزال تبعه عدة هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 2.9 و4 درجات على مقياس ريختر.
وأشار سويدان إلى أن سكان مناطق الشمال شعروا بالاهتزازات التي نتجت عن الزلزال.
