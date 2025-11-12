مرصد الزلازل يكشف سبب الاهتزازات التي شعر بها سكان شمال الأردن

07:13 م

الوكيل الإخباري- كشف مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان تفاصيل الاهتزازات التي شعر بها سكان شمال المملكة مساء اليوم الأربعاء. اضافة اعلان





وقال سويدان لـ"الوكيل الإخباري"، إن زلزالا ضرب قبرص عند الساعة 5:23:33 من مساء اليوم بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 20 كم.



وأضاف أن الزلزال تبعه عدة هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 2.9 و4 درجات على مقياس ريختر.



وأشار سويدان إلى أن سكان مناطق الشمال شعروا بالاهتزازات التي نتجت عن الزلزال.