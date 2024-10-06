مركز الازمات يكشف لـ " الوكيل " حقيقة كتاب جاهزية المستشفيات

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعقيباً على كتاب يتم تداوله، صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يطلب من جهات بعينها التأكد من صلاحية وجاهزية مولدات الكهرباء وخزانات الديزل في المستشفيات ومنشآت القطاع الصحي بالمملكة، علق مصدر مطلع في مركز ادارة الازمات بقوله إن هذه إجراءات احترازية دورية تجري كل شهر.

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وقال المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري إنه يتم تفقد المنشآت الحيوية شهرياً والتأكد من استعدادها لمواجهة حالات ومخاطر مختلفة مثل انقطاع الكهرباء وغير ذلك.