مركز الازمات يكشف لـ " الوكيل " حقيقة كتاب جاهزية المستشفيات

وقال المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري إنه يتم تفقد المنشآت الحيوية شهرياً والتأكد من استعدادها لمواجهة حالات ومخاطر مختلفة مثل انقطاع الكهرباء وغير ذلك.
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