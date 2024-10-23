 
الأربعاء 2024-10-23 01:31 م
 
 

مزاد علني لبيع 1751 شقة و1275 مركبة - رابط

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 11:28 ص
الوكيل الإخباري- بلغ عدد الشقق والمكاتب على الموقع الالكتروني المعروضة للبيع بالمزاد العلني التابع لوزارة العدل 1751.اضافة اعلان


ووفق بيانات وزارة العدل، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد بلغ عدد المركبات المعروضة على موقع المزاد 1275 مركبة، فيما بلغ عدد الأراضي والمجمعات 3585 أرض ومجمع. 

وبلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المعروضة 35، فيما بلغ عدد الموجودات الأخرى مثل محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل 609.

يشار إلى أنه تم إنجاز 482 مزادا إلكترونيا خلال شهر أيلول الماضي وفق ما أعلنته وزارة العدل.

وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.

للاطلاع على المعروضات في المزاد والمشاركة فيه: أنقر هنا
 
gnews

أحدث الأخبار

محلات تجارية في عمان

خاص بالوكيل محلات عمان ستغلق الساعة التاسعة اعتباراً من الاسبوع القادم

طائرة المساعدات

أخبار محلية بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى لبنان وتعود برعايا أردنيين

ا

أخبار محلية كنعان: مسؤولية الإعلام تتزايد لإيصال أنين وألم الأبرياء للعالم

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة النقل تلتقي مسؤولين من الخطوط الملاحية PIL

أرشيفية

فلسطين لأداء "السجود الملحمي" .. 678 مستوطنا يهوديا يقتحمون الأقصى

جانب من اللقاء

أخبار محلية بحث التعاون في مجال المواصفات بين الأردنّ ورواندا

احدى طائرات الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"

عربي ودولي لوفتهانزا تمدد تعليق الرحلات إلى بيروت وطهران حتى أوائل 2025

أرشيفية

عربي ودولي تعرف على السعر.. عرض خاتم نصرالله في مزاد علني



 


الأكثر مشاهدة