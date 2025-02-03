مزارعو وادي الأردن: محاصيلنا بحاجة إلى كل قطرة ماء بالمنخفض المرتقب

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الوكيل الإخباري- دعا رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام وزارتي المياه والري والزراعة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنخفض الجوي المقبل. اضافة اعلان





وقال الخدام لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يجب العمل على تجميع مياه الأمطار في الحفائر الترابية وتعزيز الحصاد المائي بالإضافة إلى تنظيف مجاري الأودية لضمان تشكل السيول وتعزيز انسيابية وصولها إلى السدود.



وأضاف أن المزارعين بحاجة إلى كل قطرة ماء في فصل الصيف وذلك لري المزروعات وهم يستهلكون هذه الكميات الآن نظرا لضعف الموسم المطري حتى الآن.



وأشار الخدام إلى أن المزارعين يقومون اليوم بالري الإنعاشي للمحاصيل الزراعية وذلك لإدامتها وتلافيا لوقوع خسائر لديهم، مؤكدا أن قلة كميات الري تؤثر على جودة الإنتاج ووفرته.



وتتأثر المملكة يومي الأربعاء والخميس بمنخفض جوي من أصل قطبي وفق ما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.