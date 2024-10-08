 
الثلاثاء 2024-10-08 09:46 ص
 

مستشفى الأمير فيصل يكشف عن الحالة الصحية السيئة لمواطن دهسه الباص السريع

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 08-10-2024 09:25 ص

الوكيل الإخباري-  كشف مساعد مدير مستشفى الأمير فيصل الحكومي الدكتور ثامر ابو غزالة عن حالة المواطن العشريني الذي دهسه الباص السريع على أوتوستراد الزرقاء صباح اليوم الثلاثاء.

أبوغزالة وفي تصريحات لبرنامج "الوكيل" ذكر أن الدفاع المدني أوصل المواطن ذو ال26 عاما إلى المستشفى وبعد كشف أطباء الطوارئ والتخدير عليه، وجدوا ان حالته العامة سيئة؛ بعد تعرضه لاصابات بالغة وكسور.

وذكر أنه بحاجة إلى صور طبقية كاملة وإدخال للعناية المشددة، للتأكد أكثر من حالته الصحية، مشيرا إلى أنه في حالة غيبوبة، ولا مرافقين معه.

اضافة اعلان

 

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يشن حملة اعتقالات شرسة في الخليل

ويليام بيرنز

عربي ودولي مدير CIA: إيران تحتاج أسبوعاً لإنتاج قنبلة نووية

رجل ينجو من التجمد

فيديو منوع رجل ينجو من التجمد في احدى المدن الروسية

تعبيرية

اقتصاد محلي 56 مليون حركة دفع بـ 8,3 مليارات دينار عبر "كليك" منذ مطلع العام

صورة من الاحتجاجات

عربي ودولي الشرطة الألمانية تستخدم العنف ضد متظاهرين مؤيدين لفلسطين

منشأة نووية إيرانية

عربي ودولي وزراء إسرائيليون سابقون يدعون لتدمير منشآت إيران النووية

الباص السريع

فيديو الوكيل الباص السريع يدهس شخصا على أوتوستراد الزرقاء

أرشيفية

خاص بالوكيل مستشفى الأمير فيصل يكشف عن الحالة الصحية السيئة لمواطن دهسه الباص السريع



 


الأكثر مشاهدة