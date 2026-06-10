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مستشفى البشير يعتمد نظام أولوية جديد لمرضى التصلب اللويحي

مستشفى البشير يعتمد نظام أولوية جديد لمرضى التصلب اللويحي
مستشفى البشير يعتمد نظام أولوية جديد لمرضى التصلب اللويحي
 
الأربعاء، 10-06-2026 11:32 ص
الوكيل الإخباري-  اتخذت إدارة مستشفيات البشير إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات الطبية لمرضى القلب والتصلب اللويحي، بما يضمن تقليل فترات الانتظار وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.اضافة اعلان


وبحسب الإجراءات الجديدة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، تم تخصيص سجل خاص لمرضى القلب والتصلب اللويحي داخل مكتب مستقل في قسم العيادات، بما يتيح تنظيم مراجعاتهم بشكل مباشر دون الحاجة للانتظار ضمن الدور العام، نظراً لعدم ملاءمة ظروفهم الصحية لفترات الانتظار الطويلة.

وفي قسم الأشعة، تعاملت إدارة مستشفيات البشير مع ملاحظات وشكاوى مرضى التصلب اللويحي المتعلقة بعدم قدرتهم على الانتظار لفترات طويلة، حيث تم اعتماد أولوية لهم في إجراء صور الأشعة بعد الأطفال مباشرة، بهدف تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل أوقات الانتظار داخل الأقسام.
 
 


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