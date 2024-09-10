"مستقلة الانتخاب" تبدأ بعد المليون الثاني للمصوتين (تحديث مستمر)
الثلاثاء، 10-09-2024
08:28 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/702498
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الوكيل الإخباري-
بلغ عدد الناخبين في الانتخابات النيابية الذين أدلوا بأصواتهم منذ فتح باب الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا قرابة المليون ناخب وناخبة، وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب.
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وأشارت الأرقام التي تصدر بشكل لحظي في المركز الإعلامي للانتخابات، إلى أن نسبة الاقتراع الكلية بلغت 17 %.
وكانت افتتحت صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين في الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً دون أي تمديد لساعات الاقتراع.