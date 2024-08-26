مستو لـ "الوكيل": القطرية عدلت رحلات عمان لنهارية.. ولا تغيير منذ أسابيع

الوكيل الإخباري-
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو ان الخطوط الجوية القطرية عدلت منذ بدء الأحداث الجارية في المنطقة مواعيد رحلاتها الـ3 اليومية من الدوحة إلى عمان لتصبح رحلات نهارية.
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