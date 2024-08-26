مستو لـ "الوكيل": القطرية عدلت رحلات عمان لنهارية.. ولا تغيير منذ أسابيع

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو ان الخطوط الجوية القطرية عدلت منذ بدء الأحداث الجارية في المنطقة مواعيد رحلاتها الـ3 اليومية من الدوحة إلى عمان لتصبح رحلات نهارية.



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وذكر مستو لـ"الوكيل الاخباري" ان هذا التعديل جعل الرحلات تبدأ مع طلوع الفجر وحتى ساعات المساء الأولى فقط.

ولفت إلى ان هذا الأمر مر عليه وقت وليس بجديد، مبينا أنه لم يجري اية تحديث على هذه القصة بالتحديد منذ 3 أو 4 أسابيع.