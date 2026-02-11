مشاجرة عنيفة في عين الباشا تغلق مثلث المدارس والأمن يتدخل بالمسيل للدموع

وأدت المشاجرة إلى إغلاق مثلث المدارس في المنطقة، ما تسبب بحالة من الازدحام والارتباك بين المواطنين.
وفور وقوع الحادثة، حضرت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وباشرت التعامل مع المشاجرة، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتشاجرين والسيطرة على الوضع، تمهيداً لإعادة فتح الطريق والتحقيق في ملابسات الحادثة.
-
أخبار متعلقة
-
نصراوين: الهيئة المستقلة ستعين بديل النائب "المفصول" الجراح خلال 60 يومًا
-
مصادر رسمية تتوقع صرف الرواتب قبل رمضان
-
الأمن يلقي القبض على 3 أشخاص آخرين في قضية تهريب السيارات الأردنية إلى مصر
-
وفاة الطالب الأردني السعايدة بحادث سير في باكستان
-
أم أردنية تدق ناقوس الخطر وتطالب بحظر لعبة "روبلوكس" في الأردن فوراً - فيديو
-
بملايين الدنانير .. تفاصيل صادمة حول عملية احتيال كبرى استهدفت تجّار سيارات في الأردن - فيديو
-
الحكومة: "سردية الأردن" توثق الإرث الحضاري الممتد منذ أكثر من مليوني ونصف عام
-
توضيح حول مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيًا بالاردن