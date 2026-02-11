مشاجرة عنيفة في عين الباشا تغلق مثلث المدارس والأمن يتدخل بالمسيل للدموع

09:23 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شهدت منطقة عين الباشا، مساء اليوم، مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، وفق ما أفاد به شهود عيان. اضافة اعلان





وأدت المشاجرة إلى إغلاق مثلث المدارس في المنطقة، ما تسبب بحالة من الازدحام والارتباك بين المواطنين.



وفور وقوع الحادثة، حضرت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وباشرت التعامل مع المشاجرة، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتشاجرين والسيطرة على الوضع، تمهيداً لإعادة فتح الطريق والتحقيق في ملابسات الحادثة.

