الأربعاء 2026-02-11 10:17 م

مشاجرة عنيفة في عين الباشا تغلق مثلث المدارس والأمن يتدخل بالمسيل للدموع

الأربعاء، 11-02-2026 09:23 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  شهدت منطقة عين الباشا، مساء اليوم، مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، وفق ما أفاد به شهود عيان.اضافة اعلان


وأدت المشاجرة إلى إغلاق مثلث المدارس في المنطقة، ما تسبب بحالة من الازدحام والارتباك بين المواطنين.

وفور وقوع الحادثة، حضرت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وباشرت التعامل مع المشاجرة، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتشاجرين والسيطرة على الوضع، تمهيداً لإعادة فتح الطريق والتحقيق في ملابسات الحادثة.
 
 


مشاجرة عنيفة في عين الباشا تغلق مثلث المدارس والأمن يتدخل بالمسيل للدموع

