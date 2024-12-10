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مشاجرة في الكرك تخلّف مصاباً بالرصاص .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-12-2024 03:07 م
الوكيل الإخباري-  أفاد مصدر أمني بإصابة شاب عشريني صباح اليوم الثلاثاء بعيار ناري إثر مشاجرة بمحافظة الكرك .اضافة اعلان


وبين المصدر لـ "الوكيل الإخباري" بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مطلق النار ، فيما تم إسعاف المصاب للمستشفى وحالته العامة متوسطة ، وبوشرت التحقيقات في الحادثة .
 
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