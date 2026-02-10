مصادر رسمية تتوقع صرف الرواتب قبل رمضان

وأوضحت المصادر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن تبكير موعد صرف الرواتب قبل رمضان.
وأكدت المصادر أنه في حال عدم إقرار المقترح بشكل رسمي، فإن صرف الرواتب سيبقى ضمن الموعد المعتاد المعتمد شهريًا.
ويُنتظر صدور أي إعلان رسمي من الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة لحسم القرار بشكل نهائي.
