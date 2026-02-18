مصدر: آلية خصم مخالفات السير قيد الإعداد والإعلان عن تطبيقها قريباً

وأشار المصدر لـ"الوكيل الإخباري" أن المخالفات التي تم تسديدها قبل تاريخ 17 شباط لن يشملها القرار.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر في جلسته التي عُقدت أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، منح خصومات على قيم المخالفات المرورية المستحقة على المخالفين قبل تاريخ 17 شباط 2026.
وبموجب القرار، يُمنح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات، شريطة تسديدها خلال 60 يوماً، وذلك بهدف تشجيع السائقين على ترخيص مركباتهم ضمن المدة القانونية.
وفي هذا السياق، وردت إلى برنامج «الوكيل» العديد من الاستفسارات من المواطنين حول آلية تطبيق الخصم، لا سيما فيما يتعلق بالمخالفات المحوّلة إلى المحاكم، وما إذا كانت مشمولة بالقرار أم لا.
كما تساءل مواطنون عمّا إذا كان الخصم سيظهر مباشرة على موقع المخالفات الإلكتروني، أم سيتم احتسابه تلقائياً عند الدفع، أم يتطلب الأمر مراجعة مراكز الترخيص للاستفادة منه.
وتضمنت الاستفسارات أيضاً ما إذا كان الخصم سيظهر عبر تطبيق «سند»، وآلية احتسابه في حال السداد الإلكتروني، بانتظار صدور التعليمات التنفيذية التي ستوضح تفاصيل وآليات الاستفادة من القرار بشكل رسمي.
