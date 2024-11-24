مصدر أمني: العثور على جثة مواطن متوفياً بعد اختفائه لأيام

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بالعثور على جثة المواطن محمود حمد مصلح أمس السبت بمنطقة تلاع العلي .



وبحسب المصدر فإن الحاج محمود مفقود ومتغيب عن منزل ذويه منذ أيام ، حيث جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي وبوشرت التحقيقات .





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