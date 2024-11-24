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مصدر أمني: العثور على جثة مواطن متوفياً بعد اختفائه لأيام

الحاج محمود حمد مصلح (84 عاما) رحمه الله
الحاج محمود حمد مصلح (84 عاما) رحمه الله
الأحد، 24-11-2024 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بالعثور على جثة المواطن محمود حمد مصلح أمس السبت بمنطقة تلاع العلي .

وبحسب المصدر فإن الحاج محمود مفقود ومتغيب عن منزل ذويه منذ أيام ، حيث جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي وبوشرت التحقيقات .

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وكان موقع "الوكيل الإخباري" قد نشر قبل أيام مناشدة عاجلة للمساعدة في العثور على الحاج محمود بعد خروجه من البيت و تغيبه عن المنزل لأيام .

 
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