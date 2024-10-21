مصدر أمني: بلاغات عن أصوات انفجارات في سماء إربد فجر الاثنين - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشف مصدر أمني عن تلقي بلاغات بسماع أصوات انفجارات في محافظة إربد.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن البلاغات تضمنت سماع أصوات انفجارات في سماء إربد فجر اليوم الاثنين.

بدورهم تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اعتراض أجسام متحركة - يشتبه بأنها طائرات مسيرة - في الجو.