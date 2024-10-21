 
الإثنين 2024-10-21 09:45 ص
 
 

مصدر أمني: بلاغات عن أصوات انفجارات في سماء إربد فجر الاثنين - فيديو

من الفيديو المتداول لاعتراض الطائرة المسيرة
من الفيديو المتداول لاعتراض الطائرة المسيرة
الإثنين، 21-10-2024 08:02 ص

الوكيل الإخباري - كشف مصدر أمني عن تلقي بلاغات بسماع أصوات انفجارات في محافظة إربد.

اضافة اعلان

 

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن البلاغات تضمنت سماع أصوات انفجارات في سماء إربد فجر اليوم الاثنين.

 

بدورهم تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اعتراض أجسام متحركة - يشتبه بأنها طائرات مسيرة - في الجو.

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

الدكتور محمد إسماعيل عقله الوديان

أخبار محلية التعليم العالي يجدد تعيين محمد الوديان رئيساً لجامعة عمان العربية

غرام 21 يصل إلى 55.2 دينارا

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن الإثنين.. استقرار على مستويات مرتفعة

تعبيرية

طب وصحة لتسريع وتيرة الشفاء من الانفلونزا.. تناول هذه الفاكهة!

شعار

أخبار محلية الجيش: قرار تأجيل دفتر خدمة العلم اتخذ قبل 5 أشهر ولم يكن مفاجئا

الداعية التركي فتح الله غولن

عربي ودولي المتهم بانقلاب 2016 في تركيا.. وفاة فتح الله غولن في أمريكا

ث

عربي ودولي أوستن: نشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ في إسرائيل

تعبيرية

خاص بالوكيل وزارة العمل تضبط 215 حالة عمالة أطفال بـ ٩ شهور

صورة معلقة للشهيد يحيى السنوار في أحد شوارع قطاع غزة

عربي ودولي تقرير يكشف رد السنوار على طلب مصري لمغادرة غزة



 


الأكثر مشاهدة