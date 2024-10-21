مصدر أمني: بلاغات عن أصوات انفجارات في سماء إربد فجر الاثنين - فيديو

بدورهم تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اعتراض أجسام متحركة - يشتبه بأنها طائرات مسيرة - في الجو.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة العمل تضبط 215 حالة عمالة أطفال بـ ٩ شهور
-
حادث تصادم بين 4 مركبات وأزمة خانقة على جسر الرنتيسي
-
شكاوى من تأخر صرف مستحقات لطلبة المنح والقروض الداخلية
-
الهجوم الإسرائيلي على إيران.. سيناريوهات خطيرة تلقي بظلالها على أسعار النفط
-
خبراء أردنيون: العاصفة الشمسية لن تؤثر على خدمات الانترنت في المنطقة
-
التربية توضح بشأن صرف رواتب معلمي الإضافي لمدارس السوريين
-
التربية توضح بشأن اعتداء والدة طالبة على موظفة في احد مدارس عمان
-
التربية تنفي قرار إحالة موظفين إلى التقاعد