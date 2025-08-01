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مصدر أمني: وفاة طفل وإصابتان في مشاجرة بمنطقة النصر

ب
أرشيفية
 
الجمعة، 01-08-2025 08:15 م

الوكيل الإخباري-  توفي طفل وأصيب شخصان في مشاجرة وقعت عصر اليوم الجمعة، بين مجموعة من الأشخاص في منطقة النصر بالعاصمة عمّان أثناء حفل زفاف، وفق مصدر أمني.

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وأضاف المصدر  لـ"الوكيل الإخباري"، أنه جرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي وإسعاف المصابين إلى مستشفى البشير، ووصفت حالتهما العامة بالمتوسطة.

 

وأشار إلى أن مطلق النار قام بتسليم نفسه، وبوشرت التحقيقات بالحادثة.

 
 
gnews

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