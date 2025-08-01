مصدر أمني: وفاة طفل وإصابتان في مشاجرة بمنطقة النصر

الوكيل الإخباري- توفي طفل وأصيب شخصان في مشاجرة وقعت عصر اليوم الجمعة، بين مجموعة من الأشخاص في منطقة النصر بالعاصمة عمّان أثناء حفل زفاف، وفق مصدر أمني.

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وأضاف المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، أنه جرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي وإسعاف المصابين إلى مستشفى البشير، ووصفت حالتهما العامة بالمتوسطة.