مصدر أمني يكشف حقيقة العثور على رجل مبتورة في إربد - فيديو

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن رجل الإنسان مبتورة تعود لشخص مصاب بمرض قدم السكري وتم بترها في احدى المستشفيات.
وأضاف أنه تم دفن رجل الإنسان بموجب تصريح من الطبيب والطب الشرعي بعد بترها.
ودعا المصدر المواطنين إلى تحري الدقة خلال نقل الأحداث واستقاء المعلومات من مصادرها.
العثور على رجل إنسان مبتورة في إربد#الأردن #اربد #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/Jvzg9UFMc7— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 22, 2024
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