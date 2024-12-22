مصدر أمني يكشف حقيقة العثور على رجل مبتورة في إربد - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف مصدر أمني حقيقة العثور على رجل إنسان مبتورة داخل احدى المقابر في محافظة إربد.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن رجل الإنسان مبتورة تعود لشخص مصاب بمرض قدم السكري وتم بترها في احدى المستشفيات.



وأضاف أنه تم دفن رجل الإنسان بموجب تصريح من الطبيب والطب الشرعي بعد بترها.



ودعا المصدر المواطنين إلى تحري الدقة خلال نقل الأحداث واستقاء المعلومات من مصادرها.



