مصدر حكومي لـ "الوكيل" : بيان مفبرك منسوب الى العشائر الاردنية

11:29 ص

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفت مصادر أردنية رسمية، اليوم الأحد، صحة بيان مفبرك انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، منسوباً لجهة وهمية تطلق على نفسها اسم "مجلس العشائر الأردنية" اضافة اعلان





وأكدت المصادر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن البيان لا أساس له من الصحة، وأن الجهات المختصة تتابعه، مشيرة إلى أنه تم إرساله إلى الأجهزة الأمنية التي باشرت تحقيقاتها لتحديد مصدره والجهات التي تقف خلفه لملاحتقهم.