مصدر حكومي لـ "الوكيل" : بيان مفبرك منسوب الى العشائر الاردنية

وأكدت المصادر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن البيان لا أساس له من الصحة، وأن الجهات المختصة تتابعه، مشيرة إلى أنه تم إرساله إلى الأجهزة الأمنية التي باشرت تحقيقاتها لتحديد مصدره والجهات التي تقف خلفه لملاحتقهم.
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