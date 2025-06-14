مصدر حكومي يحذر من الاقتراب من الاجسام التي تسقط من السماء

وشدد المصدر أن مشاهد الاقتراب من هذه الاجسام ومحاولة العبث بها يعرض حياة المواطنين للخطر .
وكانت مديرية الأمن العام طالبت المواطنين عبر بيانات أمنية الالتزام داخل البيوت أثناء سماع صفارات الإنذار وعدم الاقتراب من أي أجسام تسقط من السماء ، والاكتفاء بالإبلاغ على رقم الطوارئ 911 .
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