السبت 2025-06-14 03:26 م
 

مصدر حكومي يحذر من الاقتراب من الاجسام التي تسقط من السماء

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 14-06-2025 12:17 م
الوكيل الإخباري-   أكد مصدر رسمي لـ" الوكيل الإخباري" أن من لا يلتزم بالارشادات والتعليمات ويقترب من أي أجسام سقطت من السماء يُعرض نفسه للخطر و تطبيق أحكام القانون عليه لأنه يعرض السلامة العامة للخطر .اضافة اعلان


وشدد المصدر أن مشاهد الاقتراب من هذه الاجسام ومحاولة العبث بها يعرض حياة المواطنين للخطر .

وكانت مديرية الأمن العام طالبت المواطنين عبر بيانات أمنية الالتزام داخل البيوت أثناء سماع صفارات الإنذار وعدم الاقتراب من أي أجسام تسقط من السماء ، والاكتفاء بالإبلاغ على رقم الطوارئ 911 .
 
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