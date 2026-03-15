مصدر حكومي يرجح صرف راتب آذار الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري- رجح مصدر حكومي صرف رواتب الموظفين في القطاع العام لشهر آذار الحالي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.





وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن صرف الرواتب قبل حلول عيد الفطر السعيد يأتي لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم قبل العيد.



وكانت الحكومة قد صرفت راتب الشهر الماضي مبكرا في 19 شباط للتسهيل على المواطنين.