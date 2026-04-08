الأربعاء 2026-04-08 11:17 م

مصدر رسمي: الحملات الرقابية ستستمر على الأسواق

تعبيرية
الأربعاء، 08-04-2026 01:37 م
الوكيل الإخباري-  أكد مصدر رسمي  لـ "الوكيل الإخباري" أن الحملات والجولات الرقابية على الأسواق لمراقبة الأسعار والإجراءات الحكومية المتعلقة بضبط الأسواق ستستمر على الاسواق لرصد المخالفات بالرغم من اعلان وقف الحرب في المنطقة وتوقعات بتراجع اجور الشحن والتأمين. اضافة اعلان


كما وشدد المصدر على أن الأجهزة الرقابية تعمل على متابعة جميع القطاعات الاقتصادية لضبط الأسعار وفق حديثه، مؤكدًا أن الإجراءات لن تتوقف وأن المخالفين سيواجهون المساءلة القانونية.

وكان بعض التجار قد قاموا خلال الفترة الماضية برفع أسعار منتجاتهم مستندين إلى ذريعة مضيق هرمز، إلا أن الحكومة اكدت غير مرة استمرار الرقابة والتفتيش لضمان حماية حقوق المستهلكين ومنع أي ممارسات غير قانونية في السوق.
 
 


عربي ودولي الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح



 






