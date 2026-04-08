مصدر رسمي: الحملات الرقابية ستستمر على الأسواق

الوكيل الإخباري- أكد مصدر رسمي لـ "الوكيل الإخباري" أن الحملات والجولات الرقابية على الأسواق لمراقبة الأسعار والإجراءات الحكومية المتعلقة بضبط الأسواق ستستمر على الاسواق لرصد المخالفات بالرغم من اعلان وقف الحرب في المنطقة وتوقعات بتراجع اجور الشحن والتأمين.





كما وشدد المصدر على أن الأجهزة الرقابية تعمل على متابعة جميع القطاعات الاقتصادية لضبط الأسعار وفق حديثه، مؤكدًا أن الإجراءات لن تتوقف وأن المخالفين سيواجهون المساءلة القانونية.



وكان بعض التجار قد قاموا خلال الفترة الماضية برفع أسعار منتجاتهم مستندين إلى ذريعة مضيق هرمز، إلا أن الحكومة اكدت غير مرة استمرار الرقابة والتفتيش لضمان حماية حقوق المستهلكين ومنع أي ممارسات غير قانونية في السوق.





