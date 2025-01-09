 
الخميس 2025-01-09 01:24 م
 

مصدر رسمي: لا عودة لتطبيق "تيك توك" في الأردن حتى إشعار آخر

تطبيق "تيك توك"
تطبيق "تيك توك"
الخميس، 09-01-2025 11:10 ص
الوكيل الإخباري-   أكد مصدر  رسمي أن قرار حظر تطبيق "تيك توك" في الأردن لا يزال ساريًا، ولا يوجد أي تغيير في هذا القرار حتى الآن. اضافة اعلان


هذا التصريح يأتي بعد أن لاحظ بعض المواطنين في الأردن، منذ يوم أمس، إمكانية الوصول إلى تطبيق "تيك توك" وتشغيله على أجهزتهم، مما أثار تساؤلات حول إمكانية عودة التطبيق إلى العمل في المملكة.

وأوضح المصدر لـ"الوكيل الاخباري" أن رفع الحظر سيكون مرهونًا بتنفيذ التعديلات اللازمة التي تم طلبها من الشركة المشغلة والتي تضمن منع إساءة استخدام المنصة من قبل مستخدميها سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف، أو دعوات الفوضى، وترويج فيديوهات من خارج المملكة، وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين".
 
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: 33 ألف و756 مشترك اختياري خلال العام الماضي

توضيحية

أخبار محلية عاجل الحكومة تطرح مشروع زراعة بدون تربة

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس الارصاد لـ "الوكيل" : عواصف رعدية وامطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد

الصورة التي نشرتها منصة استثمر

أخبار محلية طرح مشروع مركز العبدلي للمؤتمرات بحجم استثمار متوقع مليار دولار

صورة توضيحية

أخبار محلية بكلفة 95 مليون دينار .. مشروع لإنشاء مستشفى جديد في مادبا

ا

أخبار محلية 60 مليون دولار لإنشاء مسلخ جديد في عمّان

صورة توضيحية

أخبار محلية 562 مليون دينار أردني لإنشاء جسر صويلح مدفوع الأجر .. تفاصيل

ا

أخبار محلية الحكومة تعلن تفاصيل المدينة الترفيهية والرياضية بالمدينة الجديدة



 




الأكثر مشاهدة