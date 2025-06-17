الثلاثاء 2025-06-17 04:14 م
 

مصدر رسمي مسؤول يوضح حول الأمن الطاقي في الأردن "الغاز والكهرباء"

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
 
الثلاثاء، 17-06-2025 03:23 م
الوكيل الإخباري- صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأن الجهات المعنية في الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة المخزون والتزود بالوقود البديل لمدة 20 يوما، وبشكل مستمر وذلك لغايات تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة.اضافة اعلان


وأكد المصدر أن الجهات المعنية كافة في المملكة تقيم الوضع، وأية مستجدات أو ظروف قد تطرأ، سواء على المدى القصير أو الطويل للحفاظ على أمن التزود بالطاقة في المملكة.
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة اليرموك

أخبار محلية مجمع اللغة العربية يبدأ فعاليات موسمه الثقافي

وزارة الزراعة

أخبار محلية اجتماع لمتابعة مشروع المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية غرفة متعددة الأغراض ضمن مشاريع "سنبلة" بـ"تربية بني عبيد"

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 19.8% خلال الثلث الأول من العام الحالي

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي: مرافعة دولة في وجه انحلال العالم

6غعا

فيديو منوع 5 أطعمة قلل تناولها بعد عمر الـ 50

لاغاىتع

فيديو منوع مقطع متداول لأسد يقتحم بقالة لحوم في جنوب أفريقيا

لت

أخبار الشركات شركة أكاماس للسيارات تكشف النقاب عن سيارتي "هونشي" EH7 وEHS7 الكهربائيتين الجديدتين كلياً



 
 





الأكثر مشاهدة