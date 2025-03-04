 
الثلاثاء 2025-03-04 12:21 م
 

مصدر طبي يكشف الحالة الصحية للطفل المحروق "محمد"

لقطة من فيديو الطفل "محمد"
لقطة من فيديو الطفل "محمد"
الثلاثاء، 04-03-2025 11:01 ص
الوكيل الإخباري-   أكد مصدر طبي في مستشفى البشير أن حالة الطفل "محمد"، الذي تعرض لحروق جراء سكب مادة الكاز عليه في إحدى مدارس لواء الرصيفة، مستقرة حاليًا ولا يوجد حاجة لإجراء عمليات جراحية في الوقت الحالي.اضافة اعلان


 وأضاف المصدر لـ "الوكيل الإخباري"  أن الحروق التي أصيب بها الطفل بحاجة إلى غيارات طبية مستمرة، وفقًا لاحتياجات حالته الصحية.

وكان محمد، البالغ من العمر 11 عامًا، قد تعرض للحرق من قبل زميليه داخل المدرسة بعد أن طلب منه معلمه إحضار مكنسة لتنظيف الصف، حيث قام الزميلان بسكب الكاز على جسده وإشعال النار فيه.

وهرع المعلمون للمساعدة في إطفاء النيران، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت المشاهد التي تم نشرها آثار الحروق التي أصابت جسد الطفل، والذي يرقد الآن في المستشفى في مرحلة العلاج والمتابعة.
 
gnews

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