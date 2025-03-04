مصدر طبي يكشف الحالة الصحية للطفل المحروق "محمد"

وأضاف المصدر لـ "الوكيل الإخباري" أن الحروق التي أصيب بها الطفل بحاجة إلى غيارات طبية مستمرة، وفقًا لاحتياجات حالته الصحية.
وكان محمد، البالغ من العمر 11 عامًا، قد تعرض للحرق من قبل زميليه داخل المدرسة بعد أن طلب منه معلمه إحضار مكنسة لتنظيف الصف، حيث قام الزميلان بسكب الكاز على جسده وإشعال النار فيه.
وهرع المعلمون للمساعدة في إطفاء النيران، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأظهرت المشاهد التي تم نشرها آثار الحروق التي أصابت جسد الطفل، والذي يرقد الآن في المستشفى في مرحلة العلاج والمتابعة.
الرصيفة .. طالب يتعرض للحرق على يد زميليه بالمدرسة#سوشال_الوكيل #فيديو #مدرسة #طالب #الحرق #وزارة_التريبة_والتعليم #الرصيفة #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/s4pX5LDEwZ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 4, 2025
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