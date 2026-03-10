مصدر لـ "الوكيل" : صرف رواتب الموظفين قبل عيد الفطر

11:51 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - علم موقع الوكيل الإخباري من مصادر حكومية مطلعة أنه سيتم صرف رواتب الموظفين الحكوميين قبل حلول عيد الفطر المبارك. اضافة اعلان





وبحسب المصادر، فقد باشرت الدوائر المالية في الوزارات والمؤسسات الرسمية إعداد كشوفات رواتب شهر آذار الحالي تمهيدًا لتحويلها إلى البنوك خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي يرجح صرفها خلال أسبوع، أي قبل حلول عيد الفطر المتوقع نهاية الأسبوع المقبل.



وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف تمكين الموظفين من تلبية احتياجاتهم والاستعداد لمتطلبات العيد، في ظل زيادة الإنفاق الأسري خلال هذه الفترة.



ومن المتوقع أن تسهم عملية صرف الرواتب قبل العيد في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق المحلية مع ازدياد الإقبال على شراء مستلزمات العيد.





