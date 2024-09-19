مصدر "للوكيل الإخباري" : الحكومة لن تتراجع عن تثبيت التوقيت

04:35 م

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الوكيل الإخباري- أكد مصدر رسمي "للوكيل الإخباري" أن الحكومة الجديدة لن تتراجع عن تثبيت التوقيت، والذي أقرته حكومة الخصاونة . اضافة اعلان





وأضاف المصدر أن الحكومة الجديدة ستستمر بالعمل على قرار تثبيت التوقيت .



وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي جددوا المطالبة بإعادة التوقيت الشتوي عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة .