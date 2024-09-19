مصدر "للوكيل الإخباري" : الحكومة لن تتراجع عن تثبيت التوقيت

وأضاف المصدر أن الحكومة الجديدة ستستمر بالعمل على قرار تثبيت التوقيت .
وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي جددوا المطالبة بإعادة التوقيت الشتوي عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة .
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