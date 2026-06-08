مصدر للوكيل: موازنة 2027 بلا ضرائب جديدة

الوكيل الإخباري- قال مصدر لـ"برنامج الوكيل" إن مشروع الموازنة العامة لعام 2027 لن يتضمن فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب والرسوم المعمول بها حالياً.



وكان رئيس الوزراء جعفر حسان وجه اليوم الاثنين الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بالبدء بإعداد موازناتها للعام 2027، وذلك لتمكين الحكومة من إنجاز مشروع قانون الموازنة وتقديمه ضمن المواعيد الدستورية.

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وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توفير الحيز المالي اللازم لزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين على أن تشمل هذه الزيادة كذلك المتقاعدين الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري.



مصدر قال لبرنامج الوكيل ان الزيادة على الرواتب سيتم العمل بها اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027، بواقع 30 ديناراً شهرياً، وستكون دائمة ومستمرة وليست لمرة واحدة.