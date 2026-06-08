مصدر للوكيل: موازنة 2027 بلا ضرائب جديدة

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان وجه اليوم الاثنين الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بالبدء بإعداد موازناتها للعام 2027، وذلك لتمكين الحكومة من إنجاز مشروع قانون الموازنة وتقديمه ضمن المواعيد الدستورية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توفير الحيز المالي اللازم لزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين على أن تشمل هذه الزيادة كذلك المتقاعدين الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري.
مصدر قال لبرنامج الوكيل ان الزيادة على الرواتب سيتم العمل بها اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027، بواقع 30 ديناراً شهرياً، وستكون دائمة ومستمرة وليست لمرة واحدة.
ولفت المصدر إلى أن هذه الزيادة تعد من أكبر الزيادات التي يتم إقرارها بهذه الصيغة الشمولية للموظفين والمتقاعدين.
كما وجِّه رئيس الوزراء وزير المالية بوضع خطَّة واضحة تهدف إلى تخفيض النَّفقات التشغيليَّة للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
شاهد : سقوط شظية صاروخية في الأغوار الشمالية - فيديو
-
بعد وقف الاستقدام من أوغندا.. مطالب بإلغاء رسوم تحويل الجنسية ووزارة العمل توضح
-
حطاب: تسلّم سمو الأمير فيصل جائزة “الكونت جاك روج” تأكيد على ريادة الأردن عالمياً في توظيف الرياضة لبناء السلام
-
الترخيص: خدمة جديدة لتقليص مدة انتظار الفحص العملي برسوم مرنة
-
الأمن: صوت عصف أعقب تسرب غاز داخل مطعم في عين الباشا
-
عاجل بنك الدم: تأمين صحي حكومي مجاني للمتبرعين بالدم دورياً
-
الأحوال المدنية: يمكن تسجيل واقعة الوفاة إلكترونياً خلال العطل الرسمية
-
رئيس لجنة بلدية مادبا: 22 عاملاً و5 آليات لمتابعة نظافة المقابر في المحافظة