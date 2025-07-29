مصدر : نتائج التوجيهي يوم الخميس الموافق 7 آب المقبل

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجح مصدر في وزارة التربية والتعليم اعلان نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للعام 2025 في يوم الخميس الموافق 7 آب المقبل .

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