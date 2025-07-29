الثلاثاء 2025-07-29 10:07 ص
 

مصدر : نتائج التوجيهي يوم الخميس الموافق 7 آب المقبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 29-07-2025 09:10 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجح مصدر في وزارة التربية والتعليم  اعلان نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للعام 2025 في يوم الخميس الموافق 7 آب المقبل . 

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 بدوره أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، محمود الحياصات، أن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، لن يتجاوز الثلث الأول من شهر آب المقبل. 

وأضاف الحياصات،  في تصريح صحفي امس الاثنين، أن الوزارة مستمرة بعمليات تدقيق أوراق الامتحانات حتى ليلة إعلان النتائج، بعدما أنهت فرق التصحيح عملية التصحيح والمطابقة لجميع مباحث الامتحان.

 

 
 
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