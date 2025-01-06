مصدر ينفي صحة منشور تىسجيل اصابة بالفيروس الصيني الجديد في الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى مصدر مطلع لموقع الوكيل الاخباري صحة المنشور الذي يتم تناقله عبر مواقع التواصل المنسوب لوزارة الصحة حول تسجيل اول اصابة بالفيروس الصيني الجديد (HMPV) في الاردن

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المصدر اكد ان هذا المنشور " مفبرك" ووزارة الصحة لم تقم بنشره عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

على صعيد متصل اكد مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة إن فيروس (HMPV) البشري التنفسي لا يدعو للقلق ، وان الاردن يسجل سنوياً نحو 40 اصابة به وأعراضه أخف من أعراض الإنفلونزا.

وقلل المقابلة من أية خطورة من هذا الفايروس، وأن الأردن سجل العام الماضي 2024 نحو 42 إصابة به ، مشيرا إلى أن أغلب الإصابات بين الأطفال الذين تماثلوا للشفاء ضمن الرعاية الصحية المنزلية المعتادة بمثل حالات الانفلونزا الموسمية.

وكشف المقابلة لـ "الوكيل الاخباري" ان وزارة الصحة سجلت 5 حالات بهذا الفيروس منذ بداية العام الحالي ، وهو فيروس اعتيادي لا يدعو لاي اجراءات.