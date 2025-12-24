مصدر ينفي لـ "الوكيل" شطب نصف قيمة مخالفات السير

وأكد المصدر أن الجهات الرسمية لم تصدر أي قرار بهذا الخصوص، مشددًا على ضرورة عدم تداول معلومات غير دقيقة، وداعيًا المواطنين إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والمعتمدة.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد زعموا وجود قرار مرتقب بشطب 50% من قيمة مخالفات السير لأسباب تتعلق بالتخفيف على المواطنين، وهو ما نفاه المصدر بشكل قاطع.
-
أخبار متعلقة
-
حقيقة العاصفة الثلجية التي ستضرب الاردن الشهر الحالي
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم
-
خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة قرار إلغاء هدف مهند أبو طه
-
ستاد لوسيل وعقدة النهائيات للنشامى
-
كشف خطة النشامى لخوض نهائي كأس العرب
-
صدف غريبة قبل مواجهة النشامى والمغرب في نهائي كأس العرب
-
نجم المنتخب السابق يوجه رسالة هامة للنشامى قبل لقاء السعودية
-
المعجزة التي يحتاجها يزن النعيمات للمشاركة بكأس العالم