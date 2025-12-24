مصدر ينفي لـ "الوكيل" شطب نصف قيمة مخالفات السير

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى مصدر مطّلع لموقع الوكيل الإخباري صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور أو قرب صدور قرار يقضي بشطب نصف قيمة مخالفات السير، بهدف التخفيف عن المواطنين عند ترخيص مركباتهم.

وأكد المصدر أن الجهات الرسمية لم تصدر أي قرار بهذا الخصوص، مشددًا على ضرورة عدم تداول معلومات غير دقيقة، وداعيًا المواطنين إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والمعتمدة.