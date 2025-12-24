الأربعاء 2025-12-24 10:16 ص

مصدر ينفي لـ "الوكيل" شطب نصف قيمة مخالفات السير

إدارة السير: عطل فني يصيب إشارة الصحافة وتصادم مركبتين بالقرب منها
ادارة السير
الأربعاء، 24-12-2025 09:10 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  نفى مصدر مطّلع لموقع الوكيل الإخباري صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور أو قرب صدور قرار يقضي بشطب نصف قيمة مخالفات السير، بهدف التخفيف عن المواطنين عند ترخيص مركباتهم.

وأكد المصدر أن الجهات الرسمية لم تصدر أي قرار بهذا الخصوص، مشددًا على ضرورة عدم تداول معلومات غير دقيقة، وداعيًا المواطنين إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والمعتمدة.


وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد زعموا وجود قرار مرتقب بشطب 50% من قيمة مخالفات السير لأسباب تتعلق بالتخفيف على المواطنين، وهو ما نفاه المصدر بشكل قاطع.

 
 


