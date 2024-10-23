مصدر يوضح حقيقة طعن طالب في جامعة آل البيت

وأكد المصدر بأن الجامعة تحركت قضائياً تجاه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا إشاعة عن وجود حالة طعن في الجامعة أثناء المشاجرة .
جدير بالذكر أن مشاجرة طلابية وقعت أمس الثلاثاء في جامعة آل البيت ، تطلبت حضور قوات الأمن العام أمام بوابات الجامعة ، فيما تم حل النزاع الطلابي وانتهاء المشاجرة دون تدخل قوات الأمن .
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