 
الأربعاء 2024-10-23 05:16 م
 

مصدر يوضح حقيقة طعن طالب في جامعة آل البيت

تواجد قوات الأمن أمام مدخل جامعة آل البيت
تواجد قوات الأمن أمام مدخل جامعة آل البيت
الأربعاء، 23-10-2024 03:46 م
الوكيل الإخباري-  نفى مصدر في جامعة آل البيت وجود عملية طعن لأحد الطلبة أثناء مشاجرة طلابية في الجامعة أمس الثلاثاء .اضافة اعلان


وأكد المصدر بأن الجامعة تحركت قضائياً تجاه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا إشاعة عن وجود حالة طعن في الجامعة أثناء المشاجرة .

جدير بالذكر أن مشاجرة طلابية وقعت أمس الثلاثاء في جامعة آل البيت ، تطلبت حضور قوات الأمن العام أمام بوابات الجامعة ، فيما تم حل النزاع الطلابي وانتهاء المشاجرة دون تدخل قوات الأمن .
 
gnews

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