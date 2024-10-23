مصدر يوضح حقيقة طعن طالب في جامعة آل البيت

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الوكيل الإخباري- نفى مصدر في جامعة آل البيت وجود عملية طعن لأحد الطلبة أثناء مشاجرة طلابية في الجامعة أمس الثلاثاء . اضافة اعلان





وأكد المصدر بأن الجامعة تحركت قضائياً تجاه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا إشاعة عن وجود حالة طعن في الجامعة أثناء المشاجرة .



جدير بالذكر أن مشاجرة طلابية وقعت أمس الثلاثاء في جامعة آل البيت ، تطلبت حضور قوات الأمن العام أمام بوابات الجامعة ، فيما تم حل النزاع الطلابي وانتهاء المشاجرة دون تدخل قوات الأمن .

