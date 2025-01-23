مصفاة البترول عبّأت 3.5 مليون أسطوانة غاز في 3 أسابيع

وأظهرت الجداول أن المصفاة أعادت تعبئة ثلاثة ملايين ونصف أسطوانة غاز في 3 أسابيع بمعدل مليون و150 ألفًا أسبوعيًا، وهو ما يشير إلى أن الأردنيين استهلكوا خلال كانون الثاني الحالي كمية أكبر من الغاز مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024.
جدير بالذكر أن شهر كانون الثاني الحالي شهد حالات عدم استقرار جوي متفاوتة، وهو ما كان سببًا في إقبال المواطنين على التزود بأسطوانات الغاز لغايات التدفئة بسبب تدني درجات الحرارة.
-
أخبار متعلقة
-
التربية: نتائج تكميلية التوجيهي في مرحلة التدقيق النهائي والإعلان بداية شباط
-
الكهرباء الأردنية: فواتير الكهرباء حقيقية 100% ولا صحة لرواية توزيع الفاقد
-
تعميم هام لجميع المعتمرين الأردنيين (وثيقة)
-
النقل النيابية: 4 تطبيقات نقل مرخصة في الأردن وعدد العاملين بالقطاع 40 ألفا
-
لحظة محاولة انقاذ الشاب قصي الشرع الذي وافته المنية إثر حادث اختناق
-
الناصر: الأردن أمام أزمة حقيقية وعلى الحكومة إدارة ملف المياه بجدية
-
الغذاء والدواء تكشف تفاصيل الفيديو الصادم داخل شركة دجاج اردنية - فيديو
-
وزير المياه السابق النجار يحذر من وضع مائي حرج أمام الأردنيين