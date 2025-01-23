 
الخميس 2025-01-23 01:39 م
 

مصفاة البترول عبّأت 3.5 مليون أسطوانة غاز في 3 أسابيع

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 23-01-2025 12:30 م
الوكيل الإخباري-   كشفت جداول مصفاة البترول التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" عن كميات تعبئة أسطوانات الغاز في محطات الغاز الثلاث منذ بداية العام الحالي.اضافة اعلان


وأظهرت الجداول أن المصفاة أعادت تعبئة ثلاثة ملايين ونصف أسطوانة غاز في 3 أسابيع بمعدل مليون و150 ألفًا أسبوعيًا، وهو ما يشير إلى أن الأردنيين استهلكوا خلال كانون الثاني الحالي كمية أكبر من الغاز مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024.

جدير بالذكر أن شهر كانون الثاني الحالي شهد حالات عدم استقرار جوي متفاوتة، وهو ما كان سببًا في إقبال المواطنين على التزود بأسطوانات الغاز لغايات التدفئة بسبب تدني درجات الحرارة.
 
gnews

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