مطالبة بتأخير دوام الجامعات في الاردن

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - طالب عضو مجلس الأعيان والنواب الأسبق الدكتور ابراهيم البدور بتأخير دوام طلبة الجامعات أُسوةً بطلبة المدارس .



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وقال البدور في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان تأخير دوام طلبة الجامعات سيعمل على تقليل نسبة تكرار حوادث السير التي اودت بحياة طلبة لا ذنب لهم إلا انهم اضطرّوا للخروج باكرا من بيوتهم".