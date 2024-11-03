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مطالبة بتأخير دوام الجامعات في الاردن

الجامعة الأردنية
الجامعة الاردنية
الأحد، 03-11-2024 02:41 م

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - طالب عضو مجلس الأعيان والنواب الأسبق الدكتور ابراهيم البدور بتأخير دوام طلبة الجامعات أُسوةً بطلبة المدارس .

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وقال البدور في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان تأخير دوام طلبة الجامعات سيعمل على تقليل نسبة  تكرار حوادث السير التي اودت بحياة طلبة لا ذنب لهم إلا انهم اضطرّوا للخروج باكرا من بيوتهم".  


و بين البدور  إن الأسباب التي بنت عليها الحكومة قرارها "بتأخير دوام طلبة المدارس" هي نفسها تنطبق على طلبة الجامعات، حيث إن التوقيت الذي يخرج به الطلبة من بيوتهم يكون قبل بزوغ الشمس ويكون مدى الرؤيا وخصوصا في هذه الأوقات صعب وغير واضح.

وأضاف أن تأخير دوام طلبة الجامعات مُلح أكثر؛ حيث يذهب الطلبة مسافات طويلة مستخدمين باصات وسيارات خصوصا الذين يدرسون خارج عمان وكذلك الطلبة القاطنين في القرى والبوادي والذين يخرجون مع الفجر لللحاق بجامعاتهم.
 

 
gnews

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