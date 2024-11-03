مطالبة بتأخير دوام الجامعات في الاردن

و بين البدور إن الأسباب التي بنت عليها الحكومة قرارها "بتأخير دوام طلبة المدارس" هي نفسها تنطبق على طلبة الجامعات، حيث إن التوقيت الذي يخرج به الطلبة من بيوتهم يكون قبل بزوغ الشمس ويكون مدى الرؤيا وخصوصا في هذه الأوقات صعب وغير واضح.
وأضاف أن تأخير دوام طلبة الجامعات مُلح أكثر؛ حيث يذهب الطلبة مسافات طويلة مستخدمين باصات وسيارات خصوصا الذين يدرسون خارج عمان وكذلك الطلبة القاطنين في القرى والبوادي والذين يخرجون مع الفجر لللحاق بجامعاتهم.
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