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مطالبة بعودة التوقيت الشتوي في الاردن - وثيقة

التوقيت الشتوي
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السبت، 26-10-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   وجه النائب هايل عياش مطالبة الى رئيس الوزراء جعفر حسان لاعادة النظر بالعمل بالتوقيت الشتوي لهذا العام . 

وطالب النائب بإلغاء القرار السابق للتوقيت الشتوي لما له من اثار كثيرة على المواطنين عامة وخاصة لطلاب المدارس والجامعات ، مؤكداً ان هذا مطلب العديد من المواطنين الذين يعانون من هذا التوقيت . 

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 بدوره أكد مصدر رسمي في تصريح سابق"للوكيل الإخباري" أن الحكومة الجديدة لن تتراجع عن تثبيت التوقيت، والذي أقرته حكومة الخصاونة  ، وأضاف المصدر أن الحكومة الجديدة ستستمر بالعمل على قرار تثبيت التوقيت .


يذكر أن الحكومة قررت في عام 2022 إلغاء العمل بنظام التوقيت الشتوي وتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام .

 


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