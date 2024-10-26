مطالبة بعودة التوقيت الشتوي في الاردن - وثيقة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وجه النائب هايل عياش مطالبة الى رئيس الوزراء جعفر حسان لاعادة النظر بالعمل بالتوقيت الشتوي لهذا العام .



وطالب النائب بإلغاء القرار السابق للتوقيت الشتوي لما له من اثار كثيرة على المواطنين عامة وخاصة لطلاب المدارس والجامعات ، مؤكداً ان هذا مطلب العديد من المواطنين الذين يعانون من هذا التوقيت .

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بدوره أكد مصدر رسمي في تصريح سابق"للوكيل الإخباري" أن الحكومة الجديدة لن تتراجع عن تثبيت التوقيت، والذي أقرته حكومة الخصاونة ، وأضاف المصدر أن الحكومة الجديدة ستستمر بالعمل على قرار تثبيت التوقيت .



يذكر أن الحكومة قررت في عام 2022 إلغاء العمل بنظام التوقيت الشتوي وتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام .