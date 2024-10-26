مطالبة بعودة التوقيت الشتوي في الاردن - وثيقة

وطالب النائب بإلغاء القرار السابق للتوقيت الشتوي لما له من اثار كثيرة على المواطنين عامة وخاصة لطلاب المدارس والجامعات ، مؤكداً ان هذا مطلب العديد من المواطنين الذين يعانون من هذا التوقيت .
يذكر أن الحكومة قررت في عام 2022 إلغاء العمل بنظام التوقيت الشتوي وتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام .
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