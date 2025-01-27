مطالب الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين أمام رئيس الوزراء خلال أيام

04:27 م

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الوكيل الإخباري- طالب رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران بحل أزمة المياه والتقديرات المجحفة على فواتير المياه من قبل وزارة المياه بحق المزارعين. اضافة اعلان





ودعا العوران خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الاثنين، الحكومة بحل القضية تجنبا للوقوع في المشاكل والأزمات الاجتماعية مما يلحق الضرر بالقطاع

الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.



وأضاف أن تعدد الوزارات التي تتدخل في القرارات المؤثرة على المزارع يعد مشكلة كبيرة، خاصة في ظل عدم التفاهم بين هذه الوزارات والمؤسسات، وهي وزارة المياه والزراعة والصناعة والتجارة ووزارة العمل.



ولفت إلى أن أبرز الأزمات التي تواجه المزارع تتمثل في إيجاد أنظمة وتشريعات تساعد على تطوير القطاع والنهوض به وحفظ حقوق المزارع.



بدورهم تعهد عدد من النواب بتبني مطالب المزارعين تمهيدا لطرحها أمام الحكومة ومتابعة تنفيذ هذه المطالب للارتقاء بالقطاع والنهوض من جديد والتخفيف عن المزارع الأردني.