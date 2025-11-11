الثلاثاء 2025-11-11 07:58 ص
 

مطالب بالكشف عن تفاصيل معصرة الزيت المغشوش.. ومخاوف من تضرر سمعة زيت إربد

مطالب بالكشف عن تفاصيل معصرة الزيت المغشوش.. ومخاوف من تضرر سمعة زيت إربد
الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

تصدّر "غش زيت الزيتون" في إحدى المعاصر بمحافظة إربد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيل القضية والمعصرة التي ضُبطت تغش الزيت، حفاظًا على سمعة المنتج المحلي وحقوق المزارعين والمستهلكين.

وبحسب رصد موقع "الوكيل الاخباري" تداول ناشطون على منصات التواصل منشورات عبّروا فيها عن فقدانهم الثقة بزيت الزيتون المنتج في إربد، بعد الحادثة التي أثارت حالة من القلق بين المواطنين، معتبرين أن ما جرى "أضر بسمعة جميع معاصر المحافظة" التي كانت تُعرف بجودة إنتاجها ونقائه.

وأكد ناشطون أن "زيت إربد" كان رمزًا للجودة والأصالة في مختلف مناطق المملكة، مشيرين إلى أن الواقعة الأخيرة تتطلب رقابة صارمة  تعيد الثقة بالمنتج وتحافظ على سمعة قطاع الزيتون، الذي يُعد من أهم القطاعات الزراعية في الأردن.

وكانت قد أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، معصرة  زيت زيتون غير مرخصة في إربد، بعد ضبط كمية من زيت الزيتون المغشوش قدرت بنحو 80 تنكة.

 
 
