معاناة الأردنيين في الخليج تتفاقم بسبب تعقيدات تأشيرات المرور عبر السعودية

الأربعاء، 15-04-2026 09:00 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  تتواصل شكاوى أبناء الجالية الأردنية المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، على خلفية التعقيدات المتزايدة في إجراءات الحصول على تأشيرات المرور عبر المملكة العربية السعودية، أثناء تنقلهم براً إلى الأردن.

وأوضح عدد من أبناء الجالية أن النظام السابق، الذي كان يتيح الحصول على تأشيرة سياحية متعددة الدخول، شكّل في وقت سابق حلاً عملياً سهّل حركة السفر وخفف من الأعباء اللوجستية والمالية. إلا أن إلغاء هذه التأشيرة واستبدالها بتأشيرات مرور لمرة واحدة فقط، وبمدد زمنية محدودة، أدى إلى زيادة التعقيدات أمام المسافرين، خاصة العائلات.


وأشاروا إلى أن الإجراءات الحالية تتطلب مراجعة مكاتب وسيطة، الأمر الذي يفرض مزيداً من الازدحام ويستهلك وقتاً وجهداً كبيرين، لا سيما مع اضطرار العائلات للحضور بكامل أفرادها، بمن فيهم الأطفال، وتحمل فترات انتظار طويلة.


كما لفتوا إلى أن هذه التغييرات ترافقت مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف السفر، سواء من حيث رسوم التأشيرات أو أسعار تذاكر الطيران، ما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.


ودعا المتضررون الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات، والعمل على إيجاد حلول أكثر مرونة، مثل إعادة العمل بالتأشيرات متعددة الدخول أو تبسيط آلية الحصول على تأشيرات المرور، بما يخفف من معاناة المسافرين ويضمن انسيابية التنقل.


كما طالبوا وسائل الإعلام بتسليط الضوء على هذه القضية، التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، لما لها من انعكاسات مباشرة على حياتهم اليومية واستقرارهم الأسري.

 
 


أحدث الأخبار

مضيق هرمز

عربي ودولي إيران تقترح السماح للسفن بعبور مضيق هرمز من جهة عُمان دون مهاجمتها

سوريا تغلق منفذ جديدة يابوس الحدودي عقب تهديد إسرائيلي

عربي ودولي سوريا: تحميل شحنات النفط العراقي تمهيدا لتصديره عبر ميناء بانياس

السعودية

خاص بالوكيل معاناة الأردنيين في الخليج تتفاقم بسبب تعقيدات تأشيرات المرور عبر السعودية

اتفاقية لإنشاء نقطة تزويد بالغاز الطبيعي لتعزيز مشروع التوليد السابع

أخبار محلية اتفاقية لإنشاء نقطة تزويد بالغاز الطبيعي لتعزيز مشروع التوليد السابع

تاكسي

أخبار محلية الاردن .. تركيب كاميرات مراقبة للتكسي الأصفر لحماية السائق والراكب

وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة البرلماني ونائب وزير الدفاع الألماني في برلين

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة البرلماني ونائب وزير الدفاع الألماني في برلين

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي مسؤول: مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل سيناقش هدنة محتملة في لبنان

العلم الأردني يرفرف فوق أعلى قمة في المملكة

أخبار محلية العلم الأردني يرفرف فوق أعلى قمة في المملكة



 
 






