معاناة الأردنيين في الخليج تتفاقم بسبب تعقيدات تأشيرات المرور عبر السعودية

وأوضح عدد من أبناء الجالية أن النظام السابق، الذي كان يتيح الحصول على تأشيرة سياحية متعددة الدخول، شكّل في وقت سابق حلاً عملياً سهّل حركة السفر وخفف من الأعباء اللوجستية والمالية. إلا أن إلغاء هذه التأشيرة واستبدالها بتأشيرات مرور لمرة واحدة فقط، وبمدد زمنية محدودة، أدى إلى زيادة التعقيدات أمام المسافرين، خاصة العائلات.
وأشاروا إلى أن الإجراءات الحالية تتطلب مراجعة مكاتب وسيطة، الأمر الذي يفرض مزيداً من الازدحام ويستهلك وقتاً وجهداً كبيرين، لا سيما مع اضطرار العائلات للحضور بكامل أفرادها، بمن فيهم الأطفال، وتحمل فترات انتظار طويلة.
كما لفتوا إلى أن هذه التغييرات ترافقت مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف السفر، سواء من حيث رسوم التأشيرات أو أسعار تذاكر الطيران، ما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ودعا المتضررون الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات، والعمل على إيجاد حلول أكثر مرونة، مثل إعادة العمل بالتأشيرات متعددة الدخول أو تبسيط آلية الحصول على تأشيرات المرور، بما يخفف من معاناة المسافرين ويضمن انسيابية التنقل.
كما طالبوا وسائل الإعلام بتسليط الضوء على هذه القضية، التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، لما لها من انعكاسات مباشرة على حياتهم اليومية واستقرارهم الأسري.
