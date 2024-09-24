معلمة تسقط بمجرى أمطار مدرستها في إربد- صورة

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

أكد مدير تربية لواء المزار الشمالي ناصر المصري ان احدى معلمات مدرسة زوبيا الثانوية للبنات تعرضت للسقوط في مجرى لتصريف مياه الأمطار أثناء دخولها للمدرسة في إربد.



وقال المصري لـ "الوكيل الإخباري" إن المعلمة سقطت في مجرى تصريف مياه الأمطار بسبب أعمال الصيانة التي تقوم بها بلدية المزار أمام المدرسة.



وأشار إلى أن المعلمة تعرضت لرضوض بسيطة وتم خروجها من المستشفى وهي بحالة جيدة.



وبين أنه تم توقيع المتعهد على انهاء أعمال الصيانة بأسرع وقت ممكن مع المحافظة على اجراءات الأمن والسلامة.



وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" شكوى من أولياء أمور طلبة في مدرسة زوبيا الثانوية للبنات بوجود أعمال صيانه وأسياخ حديد خارجه من الشارع وحفر ومناهل صحية قد تشكل خطرا على الطلبة.

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