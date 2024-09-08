معلومات جديدة حول منفذ "عملية الجسر"

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى المواطن عبدالسلام الزعبي ما تناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقته بعملية جسر الملك الحسين التي أدت إلى مقتل 3 أفراد أمن اسرائيليين على يد سائق شاحنة أردني واستشهاد المنفذ صباح اليوم الأحد.

اضافة اعلان

بدورها أفادت هيئة البث الإسرائيلية ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى نقلا عن مسؤولين أمنيين بأن منفذ عملية إطلاق النار في معبر اللنبي مواطن أردني وإسمه ماهر الجازي ويبلغ من العمر 39 عاما.

وحسب صورة جواز الجازي التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية فإن الشهيد يُدعى ماهر ذياب حسين الجازي، وهو من مواليد أذرح جنوب الأردن، وجوازه صادر من مكتب أحوال الحسينية في معان.

وماهر الجازي ينحدر من بلدة أذرح في محافظة معان جنوب المملكة، وينتمي إلى قبيلة الحويطات الشهيرة، وهو من نفس قرية الشيخ هارون الجازي الذي قاد المتطوعين في حرب 1948.

والشهيد ماهر الجازي من نفس أسرة قائد معركة الكرامة 1968 مشهور حديثة الجازي، أحد أشهر القادة العسكريين الأردنيين والعرب.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت كافة المعابر الواصلة إلى الأردن بعد عملية إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن فتحها تحقيقا في الحادثة، دون مزيد من التفاصيل.