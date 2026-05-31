مع ارتفاع الحرارة وانقضاء مهلة الشهرين.. هل يُلغي رئيس الوزراء بلاغ ترشيد الإنفاق؟

وكان رئيس الوزراء قد أصدر بتاريخ 30 آذار 2026 بلاغا يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد استخدام الموارد في ظل الظروف الراهنة التي ارتبطت بالحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
وتضمن البلاغ منع استخدام المركبات الحكومية إلا للأغراض الرسمية وخلال أوقات الدوام فقط، إلى جانب إلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة المتعلقة باستخدامها.
كما نص على إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدوره، باستثناء الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرسمية لمدة شهرين أيضا، إضافة إلى منع استخدام أجهزة التكييف ووسائل التدفئة الأخرى في الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية.
وفي ضوء انقضاء المدة المحددة لبعض الإجراءات الواردة في البلاغ وارتفاع درجات الحرارة واقتراب حلول فصل الصيف، برزت تساؤلات حول مدى استمرار تطبيق هذه البنود، وخاصة المتعلقة بالتكييف واستقبال الوفود الرسمية.
