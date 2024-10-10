 
الخميس 2024-10-10 09:47 ص
 

مع اقتراب "ميلتون" الخطير.. الخارجية: الأردنيين في فلوريدا بخير

صورة فضائية تظهر حجم وتأثير الإعصار ميلتون
صورة فضائية تظهر حجم وتأثير الإعصار ميلتون
الخميس، 10-10-2024 08:54 ص

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة أن الوزارة تتابع أحوال الأردنيين في ولاية فلوريدا جنوبي الولايات المتحدة بعد بدء تأثير الإعصار ميلتون المصنف "بالخطير للغاية".

وقال القضاة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الجالية الأردنية في ولاية فلوريدا بخير ولم ترد أي ملاحظات لدى الوزارة.

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ودعت السفارة الأردنية في واشطن الأردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بالإعصار ميلتون إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والامتثال لتعليمات السلامة العامة من المسؤولين هناك، وبينت أنه في الحالات الطارئة يمكن الاتصال على رقم طوارئ السفارة: 294-9522 (202).


وكان بدأ الإعصار ميلتون "الخطر للغاية" باجتياح سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية ليل الأربعاء الخميس، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة وفيضانات فجائية.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة في نشرة أصدرها فجر اليوم الخميس إن الإعصار ميلتون وصل إلى اليابسة بقوة إعصار من الفئة الثالثة على سلم من خمس فئات تصاعدية، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة، محذرا من احتمال أن ترتفع ‏أمواج البحر إلى أربعة أمتار.

 
gnews

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