مع اقتراب "ميلتون" الخطير.. الخارجية: الأردنيين في فلوريدا بخير

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة أن الوزارة تتابع أحوال الأردنيين في ولاية فلوريدا جنوبي الولايات المتحدة بعد بدء تأثير الإعصار ميلتون المصنف "بالخطير للغاية".



وقال القضاة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الجالية الأردنية في ولاية فلوريدا بخير ولم ترد أي ملاحظات لدى الوزارة.

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ودعت السفارة الأردنية في واشطن الأردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بالإعصار ميلتون إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والامتثال لتعليمات السلامة العامة من المسؤولين هناك، وبينت أنه في الحالات الطارئة يمكن الاتصال على رقم طوارئ السفارة: 294-9522 (202).