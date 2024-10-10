مع اقتراب "ميلتون" الخطير.. الخارجية: الأردنيين في فلوريدا بخير

وقال القضاة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الجالية الأردنية في ولاية فلوريدا بخير ولم ترد أي ملاحظات لدى الوزارة.
وكان بدأ الإعصار ميلتون "الخطر للغاية" باجتياح سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية ليل الأربعاء الخميس، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة وفيضانات فجائية.
وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة في نشرة أصدرها فجر اليوم الخميس إن الإعصار ميلتون وصل إلى اليابسة بقوة إعصار من الفئة الثالثة على سلم من خمس فئات تصاعدية، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة، محذرا من احتمال أن ترتفع أمواج البحر إلى أربعة أمتار.
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